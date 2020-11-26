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قبل نهائي إفريقيا.. إضاءة برج القاهرة برسالة مبادرة " مصر أولا.. لا للتعصب"

09:10 م الخميس 26 نوفمبر 2020
قبل نهائي إفريقيا.. إضاءة برج القاهرة برسالة مبادرة " مصر أولا.. لا للتعصب"

برج القاهرة

مصراوي

وجهت وزارة الشباب والرياضة رسالة للجماهير، من خلال إضاءة برج القاهرة برسالة مبادرة «مصر أولا.. لا للتعصب»، كرسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، تزامناً مع مباراة فريقي الأهلي والزمالك في ختام بطولة دوري أبطال افريقيا بإستاد القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة «مصر أولاً لا للتعصب» التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، ونشر القيم الإيجابية، وإعلاء الروح الرياضية بين الجماهير المصرية، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي يتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.

وتقام في التاسعة من مساء غد الجمعة، مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، على استاد القاهرة.

برج القاهرة وزارة الشباب والرياضة إستاد القاهرة الدولي نهائي إفريقيا

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