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أفنى عمره في الدفاع عن قضايا وطنه.. الأزهر ينعى رئيس حزب الأمة السوداني

08:51 م الخميس 26 نوفمبر 2020
أفنى عمره في الدفاع عن قضايا وطنه.. الأزهر ينعى رئيس حزب الأمة السوداني

الصادق المهدي

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف، رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وأكد الأزهر في بيان له، الخميس، أن الصادق المهدي أحد رجال الفكر والحوار في السودان، أفنى عمره في الدفاع عن قضايا وطنه وعروبته، متسلحًا بالتسامح والحكمة.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى السودان، قيادة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الصادق المهدي حزب الأمة السوداني الأزهر الشريف

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