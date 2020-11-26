وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان تنعى حافظ أبوسعدة

مصراوي

نعت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببالغ الحزن و المواساة الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذي وافته المنية اليوم.

وقالت" عازر" في بيان لها، إن الدولة المصرية اليوم خسرت ناشط حقوقي كبير، حرص دائما على تقديم كافة الحقوق للمواطنين، وله تاريخ مشرف، خاصة وأنه كان يعارض دائما جماعة الإخوان الإرهابية.

وتقدمت "عازر"، بخالص التعازي والمواساة لأسرته، داعية الله عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

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