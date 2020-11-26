انطلاق أول فوج سياحي من الوفد لمشروع التجلي الأعظم

مصراوي

انطلق اليوم الخميس أول فوج سياحي من حزب الوفد إلى منطقة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة الأراضي المقدسة بجبل موسى ودير سانت كاترين، بتنظيم مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا.

وشارك في الفوج السياحي عدد من قيادات وشباب وأعضاء الحزب بالمحافظات، ويأتي ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ.

يذكر أن مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام يعد من المشروعات الوطنية الكبرى التي ستقوم بتنمية شاملة في سيناء، ما يجعل سيناء قبلة السياحة الدينية.