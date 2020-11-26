السياحة: استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية - مستند
كتب يوسف عفيفي:
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية لحين صدور قرار بإعادة التشغيل، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.
وقالت الغرفة في بيان اليوم، إنها تلقت كتابا دوريا رقم 60 لسنة 2020، من وزارة السياحة والآثار، بشأن استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية لحين صدور قرار بإعادة التشغيل.
وأوضح الكتاب الدوري، استمرار حظر إقامة أي حفلات أو مناسبات أو أفراح أو تجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة لحين صدور قرارات بإعادة الفتح والتشغيل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113742
عدد المصابين
-
102103
عدد المتعافين
-
6573
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان