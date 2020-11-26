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السياحة: استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية - مستند

06:05 م الخميس 26 نوفمبر 2020
السياحة: استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية - مستند

عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية لحين صدور قرار بإعادة التشغيل، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وقالت الغرفة في بيان اليوم، إنها تلقت كتابا دوريا رقم 60 لسنة 2020، من وزارة السياحة والآثار، بشأن استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية لحين صدور قرار بإعادة التشغيل.

وأوضح الكتاب الدوري، استمرار حظر إقامة أي حفلات أو مناسبات أو أفراح أو تجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة لحين صدور قرارات بإعادة الفتح والتشغيل.

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غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الملاهي الليلية الديسكوهات الإجراءات الاحترازية جائحة كورونا

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