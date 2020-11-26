وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرًا بشأن متابعة جهود رفع تراكمات مياه الأمطار

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس، والذي أشار إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم الخميس على محافظات البحيرة ومطروح والشرقية ودمياط والمنوفية والدقهلية فيما تشهد باقي المحافظات استقرار حالة الجو مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تعرضت لمواجهة من موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وأكد وزير التنمية المحلية، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في رفع تجمعات مياه الأمطار في المحافظات التي تعرضت لسوء الأحوال الجوية أمس ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من رفع التجمعات لمياه الأمطار فى الشوارع الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وجارى الانتهاء من رفع تراكمات المياه بالشوارع الجانبية بالتنسيق بين معدات المراكز والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى حتى لا يتسبب ذلك فى إحداث أى إعاقة لحركة المواطنين والسيارات بالشوارع.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم فتح الطريق الدولي الساحلي بكامل طاقته بمحافظة مطروح بعد انتهاء المحافظة من رفع تراكمات المياه وجارى العمل على شفط المياه بكافة مناطق المحافظة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى إن بعض المحافظات قررت تعطيل الدراسة بها وهى الجيزة ودمياط والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والتلاميذ بالمدارس والجامعات ، مناشداً المواطنين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم .

وطالب وزير التنمية المحلية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء محمود شعراوي، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية ، وانعقاد غرفة العمليات على مستوى تلك المحافظات وانتشار فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقعة .

كما وجه شعراوى غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع فى المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء .

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بإستمرار إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتنفيذ خطط تطهير بالوعات الصرف للأمطار وشبكات الصرف الصحي.