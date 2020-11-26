موقع محتويات المرجع اليقين للمعلومة الصحيحة- (إعلان تحريري)

موقع محتويات موسوعة إلكترونيّة متكاملة وشاملة تضم العديد من المقالات العربيّة في شتى المجالات التي تهم القارئ العربي حيثما كان، حيث أنّ القائمين على محتويات استندوا على قاعدة متينة راسمين أهداف قيّمة لتحقيقها ولأجل ذلك كان لا بُدّ أن يسيروا وفق خطط مدروسة كانت أهمها اختيار فريق متكامل ومحترف وتدريبه وفق أهم المعايير وأفضلها.

فضّم محتويات كُتّابا محترفين من مختلف الدول العربية ومُدقّقين محترفين؛ هدفهم تدقيق المقال من جميع جوانبه لضمان أنّ كل ما يُنشر على صفحات محتويات هي معلومات دقيقة وصحيحة لا تشوبها شائبة، ويعمل الفريق بصورة متكاملة جنبًا إلى جنب لتحقيق الهدف الأول للموقع ألا وهو إثراء المحتوى العربيّ الإلكتروني بمقالات ذات مستوى عالي ولأجل ذلك أصبح محتويات وبفترة قصيرة نسبيًا المرجع الأول للمحتوى العربي والموسوعة الفُضلى والمرجع المعتمد لدى الكثيرين.

وبما أنّ المحتوى المنشور إلكترونيًا متنوع ومتعدد حرص محتويات أن يتميز بتوثيقه المعلومة من مراجعه الأصلية لضمان دقة وصحة المعلومة وليتمكّن القارئ من العودة للمصدر الأصلي للاستزادة ولضمان حق الغير في معلومته، ولأجل ذلك نرى مقالات محتويات موثّقة بالعديد من المراجع المعتمدة عالميًا على عكس العديد من المواقع العربية الأخرى التي لا تهتم بدقة ما يتم نشره وذلك ما أدى إلى تأخر تطور المحتوى العربيّ الإلكترونيّ.

ولأن من أهداف محتويات أن يصبح موسوعة متكاملة عمل على ضمّ العديد من الأقسام التي تُغطي جميع جوانب الحياة مثل الطب والأدب والتاريخ والسياحة والمرأة والطفل والتعليم وغيرها العديد، ولكنه تميّز وبشكل خاص بالأقسام التي تتناول الشأن العربي وما يهم المواطن العربي والوافد أينما كان وخاصةً في دول الخليج فاستحدث قسم خاص أسماه دول الخليج يحوي آلاف من المقالات التي تُشير لجميع الخدمات الحكومية والخاصة مثل خدمات الضمان والوزارات والبنوك مثل بنك التسليف والراجحي وما يقدمونه من تسهيلات وخدمات، بالإضافة لطريقة حجوزات المواعيد؛ مثل حجز موعد الاحوال بدون ابشر وحجز موعد الضمان وحجز مواعيد المستشفيات وغيرها العديد.

ويستمر محتويات بالتقدّم وتحقيق النجاح تلو الآخر ولعل ذلك يعود لمحتواه الجيد والهادف الذي يقوم بتقديمه فهدفه الأول والأهم هو أن يلبي حاجة القارئ لكي يصل إلى ما يبحث عنه من المقال وبأقصى استفادة ممكنة.

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