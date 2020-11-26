برلماني: تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن كورونا يكفل مواجهة التداعيات السلبية على صحة المواطن



كتب- مصراوي:



أشاد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بإعطاء أولوية قصوى لجميع الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري للمواجهة الشاملة لأزمة موجة كورونا الثانية مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة وتستهدف صحة وسلامة المواطنين ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.



وقال "رسلان"، في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس كان واضحًا وحاسمًا بشأن أهمية الوعي لدى الجميع وهو السلاح واللقاح الحقيقي لمواجهة فيروس كورونا مؤكدًا أن الرئيس السيسي عبر بكل الصدق والأمانة عن جموع المصريين في تقديره الكبير وشكره للأطقم الطبية، بجانب جميع أجهزة الدولة المختلفة والتناغم والتعاون والتنسيق الحقيقي فيما بينهم والذي مثل عملًا نموذجيًا رائعًا في المواجهة الأولى مع فيروس كورونا.



وأعرب النائب طارق رسلان، عن ثقته التامة في قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجميع وزرائها ومحافظيها على تنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة فيروس كورونا بجانب وعي المواطنين مؤكدًا أهمية الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامة وتطبيق القانون على المخالفين بكل حسم وقوة لأن الهدف الحقيقى لكل هذه الجهود صحة المصريين وسلامتهم وعدم زيادة الإصابات وانتشار الفيروس بما يؤثر سلبيا على صحة المواطنين واقتصاد الدولة.