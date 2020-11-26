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الثلاثاء المقبل.. حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم بالجامعة الأمريكية

02:42 م الخميس 26 نوفمبر 2020
الثلاثاء المقبل.. حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم بالجامعة الأمريكية

كتب- مصراوي:

تنظم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2020 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر المقبل.

يقام الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية شارع الشيخ ريحان التحرير.

جدير بالذكر أن جوائز الأعمال الشعرية يبلغ إجمالي قيمتها 150 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها.

أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية قيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها.

يذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامة، أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كل من الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، ومحمد العدل، والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

شعر العامية جائزة أحمد فؤاد نجم مؤسسة ساويرس الجامعة الأمريكية

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