خاصة العسكرية.. السيسي يؤكد حرص مصر على التعاون مع العراق في جميع المجالات



كتب- مصراوي:



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على التعاون مع العراق في جميع المجالات، خاصةً الشق العسكري، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفريق جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



كما طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.



من جانبه؛ أعرب وزير الدفاع العراقي تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس السيسي في أن تصبح نموذجاً ملهماً يحتذى به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.



كما نقل إلى الرئيس تحيات شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً على تقدير العراق حكومةً وشعباً للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على شتى الأصعدة.