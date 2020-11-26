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رئيس "مصر الوسطى" للكهرباء: تركيب ماكينة طوارئ لتأمين التغذية بالفرافرة

01:20 م الخميس 26 نوفمبر 2020
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كتب- محمد صلاح:

قال المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه جاري تركيب ماكينة طواري قدرة 5 ميجا فولت أمبير لتأمين التغذية بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح "شمعة"، لمصراوي، أنه سيتم تشغيل الماكينة خلال حد أقصى 15 يومًا على أن تعمل على مدار 10 سنوات قادمة لمجابهة أي أحمال أو تقلبات في الطقس.

وأثنى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على مجهودات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لاستقرار التغذية بالمحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين.

كهرباء الوادي الجديد مصر الوسطى رأفت شمعة ماكينة طوارئ

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