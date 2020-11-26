لمحاربة كورونا.. قرار جمهوري بالموافقة على خطاب تفاهم مع الصندوق العربي للإنماء

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٢٧ لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية والموقع بتاریخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.