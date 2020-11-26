خاص| نقيب القراء يكشف شرط قبول قيد بهاء سلطان بالنقابة
كتب- محمود مصطفى:
قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، إنه لا يمكن أن تمنح النقابة عضويتها لشخص يجمع بين الغناء وقراءة القرآن.
وأضاف حشاد، لمصراوي: ادعى البعض أنني قولت إن المطرب بهاء سلطان يمكنه الجمع بين الغناء وقراءة القرآن ويحصل على عضوية النقابة، هذا لا يمكن أن يحدث.
وتابع: حال تقدم المطرب للحصول على عضوية النقابة لابد أن تنطبق عليه الشروط، ويتوقف عن الغناء.
وأشار نقيب القراء إلى أن المطرب بهاء سلطان قال إن نقيب القراء دعاني لزيارة نقابة القراء، وهذا لم يحدث، ما قولته إن النقابة ترحب بأي شخص يحصل على عضويتها طالما تنطبق عليه الشروط.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطرب بهاء سلطان يتلو آيات من القرآن الكريم، وزعموا انضمامه لنقابة القراء.
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