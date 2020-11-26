نائبة محافظ الجيزة تتفقد مدينة الطالبات بإمبابة "صور"
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كتب- يوسف عفيفي:
تفقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة مدينة الطالبات بإمبابة، وذلك مع قرب اكتمال التسكين بالمدينة.
وبحسب بيان، قابلت نائبة المحافظ، عددا من الطالبات للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة وشاركت في زراعة بعض الأشجار المثمرة بحديقة المدينة، كإهداء من مبادرة "هنجملها".
كما تفقدت نائب المحافظ وحدات الإقامة ودورات المياه ثم توجهت إلى المطعم حيث تناولت وجبة الغذاء مع الطالبات واستمعت إلى مختلف الآراء والمقترحات.
رافق نائبة المحافظ، طارق سلمان المشرف العام على مدينة الطلبة والطالبات وهيثم عيد المدير العام، وقدمت نائب المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمدينة على جهودهم في تقديم الخدمات بجودة وكفاءة ملموسة لطالبات المدينة
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