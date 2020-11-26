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ضبط طائرة تجسس مع راكب أمريكي بمطار القاهرة

12:57 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
ضبط طائرة تجسس مع راكب أمريكي بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طائرة تجسس، أخفاها راكب أمريكي داخل حقائبه فور وصوله من أمريكا عبر فرنسا، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتم اتخاذ الإجراءات حياله.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "آير فرانس رحلة 570"، اشتبه مدير الجمرك في راكب أمريكي قادم من باريس، وقام مأمور الفحص بالأشعة بالكشف على حقائبه وتبين أنها تحتوي على جسم غريب، تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وعثر معه على طائرة تجسس.

قرر مدير الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.​

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مطار القاهرة الدولي طائرة تجسس جمارك مطار القاهرة

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