الأرصاد تكشف سر "السحابة السوداء" بطريق إسكندرية الصحراوي "صور"

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن سبب ظهور السحب السوداء صباح اليوم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وبعض المناطق الأخرى.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن هذه السحب بها كميات كبيره من المياه، وذلك سبب ظهورها بهذا اللون في السماء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت عن عدم استقرار في الأحوال الجوية بدء من اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.​

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