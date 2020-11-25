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فرج عامر يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ "الإسكندرية الجديدة"

07:09 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
فرج عامر يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ "الإسكندرية الجديدة"

المهندس محمد فرج عامر

كتب- مصراوي:

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروعات القومية الكبرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهدها مصر على مدى الـ 40 عاما الماضية.

وقال عامر، في بيان، اليوم، إنه من بين تلك المشروعات مشروع الإسكندرية الجديدة وهو أكبر مشروع قومي في الإسكندرية في الوقت الحالي، ويسعى إلى زيادة الحيز العمراني للمدينة ودفعها للعالمية، امتداد لمدينة برج العرب الجديدة ويهدف إلى القضاء على العشوائيات والبناء المخالف.

وطالب الحكومة، بالإسراع في إنشاء هذا المشروع للقضاء على جميع المشكلات والأزمات التي تعاني منها الإسكندرية القديمة خاصة كوارث العشوائيات والمباني والعقارات المخالفة نتيجة للتوسع الرأسي منذ عدة عقود.

وتضم مدينة الإسكندرية الجديدة ثلاثة مشروعات ومنها مشروع بالقرب من الموقع الحالي، ويتم تأسيسه وآخر بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي على مساحة 2600 فدان بتأسيس فندق سياحي ومدينة سكنية ومنتجع طبي وصحي وتم إسناده لأحد المستثمرين.

محمد فرج عامر الإسكندرية الجديدة المشروعات القومية السيسي

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