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بسبب الأمطار.. تعديلات مرورية أمام منطقة المنصة.. واستمرار جهود شفط المياه

06:50 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
بسبب الأمطار.. تعديلات مرورية أمام منطقة المنصة.. واستمرار جهود شفط المياه

محافظ القاهرة يتابع عمليا شفط مياه الامطار

كتب- محمد نصار:


أعلنت محافظة القاهرة، استمرار جهودها لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمنطقة المنصة تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ورئيس شركة المياه والصرف الصحي.

ونجحت الأجهزة في شفط نسبة كبيرة من المياه المتراكمة كما تم عمل بعض التعديلات المرورية لتسيير حركة المرور.

تعديلات مرورية شفط المياه سقوط الامطار الطقس الحركة المرورية

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