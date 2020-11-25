بسبب الأمطار.. تعديلات مرورية أمام منطقة المنصة.. واستمرار جهود شفط المياه

كتب- محمد نصار:



أعلنت محافظة القاهرة، استمرار جهودها لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمنطقة المنصة تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ورئيس شركة المياه والصرف الصحي.

ونجحت الأجهزة في شفط نسبة كبيرة من المياه المتراكمة كما تم عمل بعض التعديلات المرورية لتسيير حركة المرور.