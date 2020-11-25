طوارئ بالمطار لمواجهة موجة الأمطار.. وفرق للتدخل السريع أمام الصالات

كتب- محمد عبيد:

أكدت شركة ميناء القاهرة الجوي، على استقرار حركة الملاحة الجوية فوق مطار القاهرة من إقلاع وهبوط الرحلات دون التأثر بموجة الأمطار الغزيرة.

وأشارت الشركة، إلى أن هناك حالة طوارئ داخل وخارج صالات المطار لتسهيل إجراءات الركاب من المسافرين والقادمين، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالشركة، إنه تم تشكيل لجنة للتعامل والتدخل السريع مع موجة الأمطار الغزيرة تحت إشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبني 1 بالمطار، وجرى تنسيق كلي ومتابعة باستمرار بين قطاعي العمليات والهندسي، لمراجعة جاهزية جميع المعدات الموجودة على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة منه أيضا في أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

كما وجه قطاع العمليات، العاملين في أرض المهبط بتجنيب جميع المعدات الموجودة على المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على جميع العاملين بالمهبط بضرورة الالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات المطر الغزير، وسط تجهيز كامل لمعدات الشفط تحسبا لسحب أي تجمعات للمياه على أرض المهبط .

وأشارت المصادر إلى أن مطار القاهرة الدولي يشهد استعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، للتعامل مع أجواء الشتاء دون التأثير علي حركة الملاحة الجوية، وذلك تحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات.