مترو الأنفاق ينفي توقف حركة القطارات بالخط الأول لسوء الأحوال الجوية

كتب- مصراوي:

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تم نشرة عبر أحد المواقع الإلكترونية حول توقف حركة القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديده بسبب هطول الأمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية .

وأكدت الشركة في بيانها اليوم الاربعاء ان هذا الخبر عار تماما من الصحة وان حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بإنتظام فىالإتجاهين ولا يوجد بها أى أعطال أو توقف .

وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يومياوالرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أى خبر قبل نشره .