حدث ليلاً| 361 إصابة بكورونا و20 رسالة من السيسي للمصريين وحصر عددي لنتائج الانتخابات

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

13 وفاة وزيادة إصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 122 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102103 حالات حتى اليوم.

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"الوباء مستمر".. السيسي يوجه 20 رسالة للمصريين بعد زيادة إصابات كورونا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، كلمة إلى الشعب المصري بشأن أزمة زيادة عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

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"المدارس واللقاح والأطباء".. ماذا قال السيسي عن الموجة الثانية لـ"كورونا"؟ (نص الكلمة)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، كلمة إلى الشعب المصري بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر.

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السيسي: سنتعاقد مع لقاح كورونا للمصريين خلال أيام قليلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من المقرر أن تتعاقد الحكومة على أنسب اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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بسام راضي: "كلمة الرئيس السيسي استباقية مع قرب الموجة الثانية وفصل الشتاء

قال السفير بسام راضي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، إن كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري جاءت في أعقاب اجتماع ومع زيادة الإصابات في موجة فيروس كوورونا، مشيرًا إلى أن الاجتماع مخصص لمراجعة الموقف من بداية جائحة كورونا، وأمر طبيعي مع دخول فصل الشتاء.

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حصر عددي| خسارة مرشح "مستقبل وطن" لصالح مستقل بإهناسيا في بني سويف

أفادت المؤشرات الأولية لنتائج الإعادة بانتخابات مجلس النواب في بني سويف، فوز اللواء سامي توفيق المرشح المستقل، بـ 44163 صوتًا، مقابل 39423 صوتًا لمنافسه مرشح "مستقبل وطن"، في الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا.

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وزير التعليم العالي: إصابات فيروس كورونا ستزيد في شهري ديسمبر ويناير

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد مازالت في الحدود الآمنة، لكنها ستزيد في شهري ديسمبر ويناير المقبلين، على أن تعاود الانخفاض في شهر فبراير.

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"خوفًا على الطلاب".. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب موجة الطقس السيئ

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، أنه اتخذ قرارًا بتعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية الأربعاء؛ تحسبًا وخوفًا على الطلاب من موجة الطقس السيئ، مشيرًا إلى أن الإجازة تشمل الطلاب والمدرسين.

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إعلام رسمي: إسرائيل تقصف مواقع تابعة للجيش السوري في دمشق والقنيطرة

أفادت مصادر إعلامية رسمية سورية، بأن إسرائيل قصفت مواقع تابعة للجيش السوري في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.

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حصر عددي| خسارة مرشح "مستقبل وطن" في الدائرة الثانية ببني سويف

أظهر الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية ببني سويف ومقرها مركزي شرطة الواسطى وناصر، فوز الدكتور محمد سيد جنيدي مرشح حزب الشعب الجمهوري بعد حصوله على 77234 صوتًا، بينما حصد النائب عبد الحكيم مسعود مرشح حزب النور 104953 صوتًا، وحصل النائب عصام خلاف مرشح مستقبل وطن على 61912 صوتًا، فيما حصل الدكتور عماد اليماني على 42539 صوتًا.

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خسارة هيثم الحريري.. الحصر العددي الكامل لجولة إعادة مجلس النواب بالإسكندرية

كشفت البيانات الإحصائية لانتخابات مجلس النواب في الإسكندرية، مؤشرات نتائج المرشحين في الدوائر الخمس العامة، التي جرت بها جولة الإعادة بين 26 مرشحًا على 13 مقعدًا فرديًا، وذلك بعد حصر أصوات الناخبين وفقا للجان المشرفة على الانتخابات.

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بايدن يكشف عن أولويات أول 100 يوم رئاسة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن أولوياته في أول 100 يوم برئاسته ستشمل تمرير تشريع لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي والتراجع عن الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن البيئة.

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السعودية: الاعتداءات الحوثية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي

أكدت المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء، أن الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها الميليشيا الحوثية، على خزان الوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته.

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"رحلة الهروب من الحرب".. إثيوبيون يروون معاناتهم في طريق اللجوء (فيديو)

لا تزال عملية تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان مستمرة، في خضم الصراع القائم بين الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي في الشمال، الذي اندلع في 4 نوفمبر الجاري، وتسبب في مقتل المئات وفرار الآلاف من الحرب.

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"خطة من ٣ مراحل".. الرئيس الفرنسي يكشف عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي العام

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء خطابًا للأمة الفرنسية، أعلن فيه عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض منذ 30 أكتوبر الماضي، عبر تطبيق ثلاث مراحل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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البيت الأبيض يوافق على اطلاع بايدن على تقارير الاستخبارات اليومية

أعطى البيت الأبيض، الضوء الأخضر مساء الثلاثاء، موافقة رسمية للرئيس المنتخب جو بايدن لتلقي الموجز الرئاسي اليومي، وهي تقارير استخباراتية سرية تقدم لرئيس البلاد في إحاطة يومية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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