السبت المقبل.. خبير في جراحة العظام بالمركز الطبي العالمي

كتب - محمد عبدالناصر:

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الإنجليزي الدكتور وجيه موسى، لمناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات وأمراض القدم ومفصل الكاحل، في الفترة من (28 نوفمبر - 3 ديسمبر) 2020.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م).

وأوضح المركز، أنه للتواصل يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 16221، والموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا .​