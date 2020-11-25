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السبت المقبل.. خبير في جراحة العظام بالمركز الطبي العالمي

03:30 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
السبت المقبل.. خبير في جراحة العظام بالمركز الطبي العالمي

المركز الطبي العالمي

كتب - محمد عبدالناصر:

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الإنجليزي الدكتور وجيه موسى، لمناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات وأمراض القدم ومفصل الكاحل، في الفترة من (28 نوفمبر - 3 ديسمبر) 2020.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م).

وأوضح المركز، أنه للتواصل يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 16221، والموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا .​

المركز الطبي العالمي جراحة العظام وجيه موسى

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