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90 مترًا بـ448 ألفًا.. كراسة شروط حجز شقق الإسكان المتميز في رشيد الجديدة

04:30 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
90 مترًا بـ448 ألفًا.. كراسة شروط حجز شقق الإسكان المتميز في رشيد الجديدة

شقق الإسكان المتميز

كتب - محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وحدات كاملة التشطيب، ضمن محور "الإسكان المتميز" بمدينة رشيد الجديدة، تشمل 564 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذو طابع ساحلي بمساحات تتراوح من 90 إلى 93 مترًا.

يستمر الحجز حتى 22 ديسمبر 2020، والتخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز" مع وجود أنظمة سداد ميسرة.

وسجل سعر المتر 4980 جنيهًا وهو سعر موحد لكل المساحات، ووصل سعر الوحدة الـ90 مترًا لـ448 ألف وحدة 92 مترًا بـ467 ألف جنيه.​

وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية وحدات سكنية الإسكان المتميز

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