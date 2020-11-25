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جهاز القاهرة الجديدة يبدأ تسليم 552 وحدة بمشروع دار مصر بمنطقة القرنفل

04:00 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
جهاز القاهرة الجديدة يبدأ تسليم 552 وحدة بمشروع دار مصر بمنطقة القرنفل

وحدات سكنية

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز القاهرة الجديدة في تسليم دفعة جديدة من شقق دار مصر للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل، حيث يستمر 8 ديسمبر المقبل، بواقع 552 وحدة سكنية (23 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم ووحدات العمارة رقم 1، يوم 25/11/2020.

وتابع رئيس جهاز القاهرة الجديدة ، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 2، يوم 26/11/2020، ووحدات العمارة رقم 38، يوم 29/11/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 30/11/2020، ووحدات العمارة رقم 418، يوم 1/12/2020.

وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة ، إنه سيتم تسليم ووحدات العمارة رقم 419، يوم 2/12/2020، ووحدات العمارة رقم 399، يوم 3/12/2020، ووحدات العمارة رقم 400، يوم 6/12/2020، ووحدات العمارة رقم 413، يوم 7/12/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 8/12/2020 .

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

وحدات سكنية مشروع دار مصر القاهرة الجديدة القرنفل

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