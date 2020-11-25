أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

3 أيام ممطرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل (درجات الحرارة)

08:00 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
3 أيام ممطرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل (درجات الحرارة)

أمطار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء والخميس والجمعة) حيث تشهد هذه الإيام حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت الهيئة أن طقس اليوم الأربعاء لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 24- 14، السواحل الشمالية 23 - 16، جنوب سيناء 28- 18، شمال الصعيد 25- 12، جنوب الصعيد 28- 14.

وأكدت الهيئة أن خريطة الأمطار ستكون على السواحل الشمالية، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد - العريش – رفح)، وعلى الوجه البحري، أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية"، والقاهرة الكبرى، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بينما شمال الصعيد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الفيوم - بنى سويف المنيا"

وأشارت الهيئة إلى أن طقس غدا الخميس، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 22- 15، السواحل الشمالية 19- 16، جنوب سيناء 27- 18، شمال الصعيد 23- 12، جنوب الصعيد 26- 16.

وجاء سقوط الأمطار يوم الخميس على النحو التالي:

وجاء سقوط الأمطار يوم الجمعة على النحو التالي:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشید - بلطيم دمياط - بورسعيد - رفح – العريش".

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية".

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

وأوضحت الهيئة إلى أن طقس الجمعة، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 13، السواحل الشمالية 20- 16، جنوب سيناء 22- 18، شمال الصعيد 21- 12، جنوب الصعيد 24- 16.

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح".

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية".

سقوط أمطار السواحل الشمالية درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

الخبر التالى:

بدءًا من الأحد.. إجراء قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة (مواعيد وأماكن)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا