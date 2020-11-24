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تبدأ بعد ساعات.. الأرصاد: 10 محافظات الأكثر تعرضًا لموجة الأمطار الحالية

11:20 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
تبدأ بعد ساعات.. الأرصاد: 10 محافظات الأكثر تعرضًا لموجة الأمطار الحالية

أرشيفية

كتب– يوسف عفيفي:

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أكثر 10 محافظات تعرضًا لموجة الأمطار التي من المقرر أن تبدأ بعد ساعات.

وأوضحت شاكر في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المحافظات تشمل: الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد، ومن الوجه البحري: كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.

وأشارت شاكر، إلى أن الطقس يشهد خلال هذه الفترة، انخفاضا في درجات الحرارة ونشاطًا للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ونصحت شاكر المواطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية والمباني القديمة، وارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبًا للصواعق الكهربائية.

الأرصاد سقوط الأمطار الطقس درجات الحرارة

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