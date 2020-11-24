بعد إلغاء "برنت التأمينات".. ما الأوراق المطلوبة للحجز في الإسكان الاجتماعي؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 7 ديسمبر المقبل، من حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأكد مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لم تُلزم أي مواطن بتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية "برنت تأمينات" ضمن المُستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية.

وأوضحت، أن كراسة الشروط فيما يخص شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري بالنسبة لأصـحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية نصت على تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية "إن وجدت" موضـحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

ويصل عدد الوحدات المطروحة للحجز 100 ألف وحدة بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ244 ألف للشقة الـ75 مترًا، و310 ألف للوحدة الـ90 مترًا.

وينشر مصراوي الأوراق المطلوبة بعد إلغاء برنت التأمينات، والتي جاءت على النحو التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- قسمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد ذلك

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش، بالنسبة للأرملة صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

- استمارة التقديم والإقرار والموجودين في نهاية كراسة الشروط.

- كما يتم تقديم قيد عائلي مميكن.

- عقد إيجار إذا كنت مستأجر وغير مطلوب منك إذا كنت تسكن مع الأسرة.