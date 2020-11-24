وزير الإنتاج الحربي يتفقد جناح الوزارة بمعرض "القاهرة الدولي للتكنولوجيا"

كتب - محمد سامي:

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة الوزارة فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا "Cairo ICT 2020" خلال دورته الـ24، توفر الفرص لتبادل الرؤى والأفكار مع الشركات المشاركة وعقد شراكات جديدة، فى إطار اهتمام الوزارة وسياستها القائمة على ضرورة التعاون مع مختلف الشركات العالمية لتعميق الصناعة والاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية المستحدثة لديهم فى التصنيع المدنى والحربي .

جاء ذلك خلال تفقد الوزير جناح الوزارة بالمعرض، وأثنى على التنظيم المشرف للمعرض، معربا عن سعادته بمشاركة وزارة الإنتاج الحربي بجناح خاص بالمعرض لعرض مشروعات التحول الرقمى والتكنولوجيا الصناعية التى تقوم بها الوزارة من خلال التعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة .

كما تفقد الوزير عددا من أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض وناقش مع العديد منها التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة فى ظل اهتمام الدولة بالتحول الرقمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة .

وشارك وزير الدولة للإنتاج الحربي بكلمة خلال جلسة بعنوان "الحلول الذكية المستدامة للمدن والشركات" بالمؤتمر القائم على هامش المعرض ركز خلالها على استعراض دور الوزارة فى المساهمة فى الجهود الرامية لتنمية الصناعات الرقمية فى مصر وذلك بالتعاون مع عدة وزارات من خلال لجنة تنمية الصناعات الرقمية كإحدى اللجان التابعة للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، حيث تقود الوزارة جهود التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد النظير رئيس مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة.

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