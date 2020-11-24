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السيسي: سنتعاقد مع لقاح كورونا للمصريين خلال أيام قليلة

09:54 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
السيسي: سنتعاقد مع لقاح كورونا للمصريين خلال أيام قليلة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من المقرر أن تتعاقد الحكومة على أنسب اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا، تزامنًا مع زيادة عدد إصابات كورونا.

وأشار السيسي إلى وجود لجنة متخصصة علمية تدير الأزمة منذ ديسمبر من العام المضي وسيتم تدعيمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن أن نتعاقد عليها لصالح المرحلة القادمة، مع الوضع في الاعتبار أن هذا اللقاح لن يكون متوافرا إلا اعتبارا من منتصف العام المقبل ولكن التعاقد سيبدأ خلال أيام قليلة قادمة.

وأضاف أن "العلماء في العالم كله مشغولين بهذا الأمر وتجتهد الشركات الكبرى لتصل إلى اللقاح المناسب ومن المهم أن تعرفوا أنهم توصلوا إلى لقاحات ولكن بالمعايير العلمية والمقاييس التي تعتبر أن ما توصلوا إليه يمكن استخدامه بشكل طارئ، ونحن حريصون على استقدام هذا اللقاح من منطلق اهتمامنا بصحة المصريين ولكن الحرص والوعي يساعد على الحد من الإصابات في أضيف الحدود بل وانتهائها".

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