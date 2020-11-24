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توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن أمطار الساعات القادمة

05:30 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن أمطار الساعات القادمة

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع خلال اليومين القادمين تحسبًا لسقوط الأمطار والتأكد من تصريف بالوعات الأمطار المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رئيسي شركتي المياه والصرف الصحي لمتابعة الاستعدادات لموجة الأمطار المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة سقوط الأمطار بالوعات الأمطار

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