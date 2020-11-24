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ننشر توصيات المؤتمر الدولي الرابع "التحديات العالمية والتأثير الصيدلي" بجامعة حلوان

12:10 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
ننشر توصيات المؤتمر الدولي الرابع "التحديات العالمية والتأثير الصيدلي" بجامعة حلوان

الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة

كتب- مصراوي:

أعلنت جامعة حلوان، عن توصيات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الصيدلة الذي عقد بعنوان "التحديات العالمية والتأثير الصيدلي" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان حجاج، برئاسة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاءت التوصيات كالتالي:-

١-الاهتمام بالتعاون الدولي في مجال البحوث الطبية وبحوث الدواء.

٢- ضرورة التواصل مع العلماء المصريين بالخارج والاستفادة منهم في بحوث وإشرافات مشتركة.

٣-أهمية التعاون بين الهيئة المصرية للدواء وكليات الصيدلة في مجالات تدريب الصيادلة في جميع القطاعات.

٤- ضرورة إشراف هيئة الدواء المصرية على تدريب السنة النهائية بكليات الصيدلة لضمان اكتساب الخريجين للمهارات المطلوبة في سوق العمل.

٥- ضرورة توفير التمويل اللازم لبناء قدرات معامل كليات الصيدلة حتي تتوافق مع مثيلتها بالخارج وحتى يتمكن الباحثين المصريين من المنافسة عالميا.

٦- ضرورة تفعيل المشروعات البحثية للطلاب خلال سنوات الدراسة لإكسابهم مهارات البحث العلمي.

٧- يجب البدء في اتخاذ خطوات جدية في سبيل إنشاء مركز معتمد لإجراء دراسات الفاعلية الحيوية للدواء لما لذلك من أهمية لتقدم صناعة الدواء في مصر وكي تستعيد مصر مكانتها في المنطقة العربية وأفريقيا.

٨- الاهتمام بالتخصصات الجديدة التي تساعد في رفع جودة الرعاية الصحية والنظام الصحي المصري بما يتوافق مع المعايير العالمية مثل التأثير الجيني على الدواء واليقظة الدوائية...الخ.

٩- الاهتمام بالأبحاث التي تخدم الطب الشخصي حيث أنه من المنتظر أن يكون النمط السائد في العلاج قريبا مع اختفاء الطرق التقليدية في التشخيص والعلاج.

١٠- إجراء مزيد من الأبحاث في مجال استخدام النانو تكنولوجي في العلاج تركز على كيفية التطبيق في الصناعة وكذلك الاهتمام بأبحاث تصميم الدواء المعتمد على التركيب البيولوجي.

ماجد نجم مؤتمر التحديات العالمية والتأثير الصيدلي جامعة حلوان

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