محافظ القاهرة يوجّه بتوفير سيارات لنقل سكان منشأة ناصر إلى الأسمرات
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تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية وحي منشأة ناصر، لإزالة عدد من العشش العشوائية بمنطقة الدويقة، ونقل 130 أسرة إلى مساكن مجهزة ومؤثثة بحي الأسمرات.
ووجّه المحافظ بتوفير سيارات لنقل السكان إلى مساكنهم الجديدة، وسط فرحة عارمة من المواطنين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة القضاء على العشوائيات بنهاية العام الحالي، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
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