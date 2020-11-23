متحدث الحكومة ينفي فرض حظر التجول يوم مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)
(مصراوي):
كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله حول عودة حظر صلاة الجمعة والجنازات، في إطار الإجراءات التي تتخدها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وقال سعد في مداخلة هاتفية مع سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إن كل ما أثير حول عودة حظر صلاة الجمعة وصلاوات الجنازة غير حقيقي.
وعلق سعد أيضًا حول ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض حظر تجول يوم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري.
الفيديو..
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