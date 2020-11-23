أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

متحدث الحكومة ينفي فرض حظر التجول يوم مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

09:11 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
متحدث الحكومة ينفي فرض حظر التجول يوم مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

(مصراوي):

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله حول عودة حظر صلاة الجمعة والجنازات، في إطار الإجراءات التي تتخدها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقال سعد في مداخلة هاتفية مع سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إن كل ما أثير حول عودة حظر صلاة الجمعة وصلاوات الجنازة غير حقيقي.

وعلق سعد أيضًا حول ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض حظر تجول يوم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري.

الفيديو..

نادر سعد مجلس الوزراء مباراة الأهلي والزمالك صلاة الجمعة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:باشتراطات محددة.. متحدث "الحكومة" يعلن موعد عودة السماح بالبناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا