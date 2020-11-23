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وزير الأوقاف لمجلس نقابة القراء: سنعمل على إنهاء فوضى الإجازات غير المنضبطة

08:51 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
وزير الأوقاف لمجلس نقابة القراء: سنعمل على إنهاء فوضى الإجازات غير المنضبطة

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفع المبلغ المخصص لدعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويًا.

وقرر وزير الأوقاف، خلال لقاءه المجلس الجديد لنقابة القراء، تدشين عدة لجان للتقييم والمتابعة، ونظرًا لما لمسناه من تساهل شديد في منح إجازاتي القراءة أو الإقراء وصدورهما أحيانا من غير ذي صفة في منح هذه الإجازات.

وأكد الحاضرون أنه لا يعتد بأي إجازة لأي حاصل عليها ولا يترتب عليها أي أثر ما لم تعتمد من لجنة اختبار مشتركة بين نقابة القراء ووزارة الأوقاف، كما أن للنقابة أن تحيل إلى لجنة القيم بها كل من يثبت منحه إجازات في الإقراء دون أن يكون مؤهلا لذلك، كما لها أن تحيل إلى لجنة القيم وإلى الجهات المختصة كل من يثبت منحه إجازة لمن لا يستحق باعتبار ذلك تدليسا لا يليق بحفظة كتاب الله (عز وجل) ولا بخدمة حفظه.

وقدم أعضاء النقابة الشكر لوزير الأوقاف ودعوا له بالتوفيق لما يقوم به في خدمة كتاب الله (عز وجل) .

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف المعاشات

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