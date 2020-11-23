باشتراطات محددة.. متحدث "الحكومة" يعلن موعد عودة السماح بالبناء
(مصراوي):
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنه بداية من أول ديسمبر المقبل ستتم عودة حركة البناء مرة أخرى ولكن باشتراطات محددة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أنه يتم حاليًا وضع الاشتراطات البنائية الجديدة خلال أيام، موضحًا أنه لن يتم مد قرار وقف البناء والذي ينتهي خلال الأيام الحالية.
وأكد أنه بمجرد صدور الاشتراطات الجديدة والإعلان عنها، سيتم السماح بحركة البناء وفقًا لهذه الاشتراطات الجديدة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113027
عدد المصابين
-
101881
عدد المتعافين
-
6548
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان