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لمعاينة قطع أراضٍ لطرحها كمشروعات تجارية.. تفاصيل زيارة عشماوي لمحافظة القليوبية

11:15 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
لمعاينة قطع أراضٍ لطرحها كمشروعات تجارية.. تفاصيل زيارة عشماوي لمحافظة القليوبية

زيارة عشماوي لمحافظة القليوبية

كتب- محمد سامي :

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، لتفقد عدد من الأماكن المتميزة بغرض طرحها قريبًا كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة أهالي المحافظة.

وتفقد "عشماوي"، بصحبة المحافظ أكثر من موقع متميز بمحيط المحافظة تصلح لتكون مشروعات تجارية وأسواقًا متخصصة؛ حيث تم زيارة عدد 5 مواقع مختلفة خلال الجولة التفقدية.

وأفاد مساعد أول وزير التموين أن المواقع التي تمت زيارتها هي أماكن متميزة للغاية وقابلة للطرح بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع المحافظة، وأن هذه الفرص الاستثمارية قد تشمل سلاسل تجارية كبرى وسوقًا للجملة ومباني تجارية متعددة الأغراض ومناطق تجارية حديثة وأماكن تجارية ترفيهية لصالح مواطني القليوبية، كما أن هذه الفرص تتيح لأبناء المحافظة فرص عمل متنوعة .

ونقل "عشماوي"، خلال الزيارة تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ،وأن وزارة التموين لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض محافظة القليوبية خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تداول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع.

وأشاد مساعد أول وزير التموين بالمواقع التي تمت زيارتها برفقة محافظ القليوبية، لافتًا إلى أن هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق للإعلان قريباً عن هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة، كما أن القليوبية من المحافظات الواعدة وتحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور وأيضًا توفير السلع والمنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.

عبدالحميد الهجان إبراهيم عشماوي وزير التموين مشروعات تجارية

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