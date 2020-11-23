أمطار غزيرة.. "الأرصاد": موجة جديدة من عدم الاستقرار حتى الجمعة المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إنه بداية من غدٍ تشهد البلاد حالة جديد من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أن الأمطار المتوقعة ستكون غزيرة على السواحل الشمالية في نهاية الأسبوع.

ونصح مدير مركز التنبؤ بالأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة؛ خصوصًا في ساعات الصباح المبكرة، وساعات الليل المتأخرة.

وتابع خبراء الهيئة بأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سيترتب عليها سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون رعدية أحيانًا، ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى، وتكون ما بين متوسطة إلى خفيفة بداية من يوم الأربعاء.

وذكر الخبراء أن "الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة،؛ حيث تنخفض درجة الحرارة في النهار على القاهرة من 23 إلى 20 درجة، وتكون على السواحل الشمالية بين 20 و19 درجة، والمناطق الجنوبية بين 23 و26 درجة نهارًا، بينما تتراوح خلال ساعات الليل بين 13 و16 درجة".

وأكد الخبراء أن الشبورة المائية ستظهر في ساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق السريعة؛ خصوصًا على القاهرة والوجه البحري، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر لقائدي السيارات.

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