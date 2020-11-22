بداية من غدٍ الاثنين.. الأمطار تضرب 11 محافظة حتى الجمعة (بيان رسمي)

كتب– أسامة علي:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها اليوم الأحد، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة طوال الأسبوع الجاري، بداية من الاثنين 23 نوفمبر 2020، إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من آثار الأمطار.

وجاءت أماكن سقوط الأمطار كالتالي:

- يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح"

شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".

- يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم).

شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية).

- يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد - العريش – رفح).

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية".

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

شمال الصعيد : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الفيوم - بنى سويف المنيا"

- يوم الخميس 26 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشید - بلطيم دمياط - بورسعيد - رفح – العريش".

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية".

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

- يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح".

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية".

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