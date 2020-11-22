بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف أماكن سقوط الأمطار في 3 أيام
كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في الفترة من 22 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر 2020.
اليوم 22 نوفمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.
يوم 23 نوفمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من الوجه البحري.
يوم 24 نوفمبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الغربية، قد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري.
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