بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف أماكن سقوط الأمطار في 3 أيام

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في الفترة من 22 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر 2020.

اليوم 22 نوفمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

يوم 23 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من الوجه البحري.

يوم 24 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الغربية، قد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري.

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