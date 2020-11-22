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​"كل القطارات مكيفة".. وزير النقل يكشف خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق

09:31 م الأحد 22 نوفمبر 2020
​"كل القطارات مكيفة".. وزير النقل يكشف خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب– أسامة علي:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.

وقال الوزير، في بيان له اليوم الأحد، إنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو على مرحلتين، تشمل الأولى أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة وأعمال القوى الكهربية، بتكلفة 751 مليون يورو يتم تمويل الشق الأجنبي منها من خلال قروض بمبلغ 605 ملايين يورو، والباقي بقيمة 146 مليون يورو يمول من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من التطوير، تشمل أعمال تطوير الوحدات المتحركة (شراء 32 قطارًا وإعادة تأهيل 23 أخرى) بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو (جاري التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لها) مشيرًا إلى أن وزارة النقل لديها خطة لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الأول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

وأضاف الوزير أنه يجري حاليًا، إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري الإيطالي Italfer للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشاري الإشراف على التنفيذ، والقيام بأعمال الدعم الفني في مرحلة الطرح والتقييم والترسية.

كامل الوزير الخط الأول لمترو الأنفاق قطارات مكيفة

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