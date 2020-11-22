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استعدادًا لموجة كورونا الثانية.. إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء

08:43 م الأحد 22 نوفمبر 2020
استعدادًا لموجة كورونا الثانية.. إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء

المجلس الأعلى للجامعات

كتب- محمد سامي:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب في الجامعات المختلفة لمدة 6 أشهر.

وأضاف بيان من المجلس، أن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة لاأطباء للقيام بدورهم في مستشفيات وزارة الصحة، خلال الفترة الحالية، وذلك لهذا العام فقط، استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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المجلس الأعلى للجامعات إجازات التفرغ الدراسي الأطباء وزارة التعليم العالي خالد عبدالغفار

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