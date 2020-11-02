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مستشار الحكومة: ارتداء الكمامة يحمي المواطنين ويجنبنا التعثر الاقتصادي

10:42 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
هاني يونس ارتداء الكمامات مستشار الحكومة مجلس الوزراء فيروس كورونا التعثر الاقتصادي دي ام سي مساء دي ام سي

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