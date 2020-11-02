مستشار الحكومة: ارتداء الكمامة يحمي المواطنين ويجنبنا التعثر الاقتصادي

كتبت – سحر عزام:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد الجهات المعنية على تطبيق القرار الخاص بتوقيع غرامة 4 آلاف جنيه على كل مواطن لا يرتدي كمامة في وسائل النقل الجماعي والمصالح الحكومية والأماكن العامة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه أصحاب الأعمال ومالكي المولات والمقاهي والمحال التجارية بالحرص على ارتداء المواطنين مرتادي هذه الأماكن للكمامة حرصًا على صحة المواطنين واستمرار أداء الخدمة تجنبًا لحدوث تعثر اقتصادي.

وتابع أن الحكومة ستعرض في اجتماعها الأربعاء المقبل المواعيد الثابتة لإغلاق الأنشطة التجارية على غرار الموجود في العديد من الدول على مستوى العالم تمهيدا لإقرارها وتطبيقها بعد ذلك.