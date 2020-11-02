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​برلماني: تعاطي النيابة مع أزمة طفل المرور رسالة إيجابية

10:19 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
​برلماني: تعاطي النيابة مع أزمة طفل المرور رسالة إيجابية

مجلس النواب

(مصراوي):

قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن تعاطي النيابة العامة مع أزمة "طفل المرور"، حمل العديد من الرسائل الإيجابية في رفض جميع صور الخروج عن القانون، مهما كان أحد عناصر وأطراف الإشكالية القائمة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، مؤكدًا أن التعاطي نموذجي بالفصل بين الفعل الإجرامي الذي قام به الطفل، وصفة والده في الهيئة القضائية، حيث أنه رغم إخلاء سبيله أمس وتصرفه بشكل سلبي وتنمره على المواطنين، تم القبض والتحفظ عليه مرة أخرى، ما يؤكد تطبيق دولة القانون واحترامه.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التدليل غير المنضبط وغير السوي، قد يكون سببًا في ظهور مثل هذه الحالات، واصفًا إياه بـ"الكارثة".

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، بزهراء المعادي، "طفل المرور"، بتهمة التنمر على رجل شرطة و3 من أصدقاءه؛ بعد ظهور فيديو جديد يتنمرون ويتلفظون فيه بألفاظ خادشة للحياء، بعد إطلاق سراحه أمس.

مجلس النواب جون طلعت قضية طفل المرور

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