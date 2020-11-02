​وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي والتدريب مع السفير الأمريكي بالقاهرة

كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، العلاقات الثنائية واتفاقيات النقل الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال استقباله السفير چوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وحضر اللقاء المهندس الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران للأمن.

وأكد وزير الطيران المدني عمق العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة في مجال النقل الجوي، كما ناقش سُبل تطوير اتفاقية النقل الجوي، والتعاون في مجالات التدريب وأمن الطيران وتحديث أسطول مصر للطيران.

وأشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون الكبير الذي يمتد لأكثر من 50 عامًا بين البلدين في مجال الطيران المدني، كما استعرض الجانبان تداعيات جائحة "كوفيد - 19" على صناعة الطيران المدني في مصر والعالم، وناقشا سُبل تسهيل وزيادة حركة رحلات الشحن الجوي بين البلدين، إذ تسير شركة مصر للطيران للشحن الجوي رحلات بضائع أسبوعيًا إلى نيويورك.

وتستمر مصر للطيران في تشغيل رحلاتها إلى واشنطن العاصمة ونيويورك.