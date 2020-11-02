بحضور 50 سفيرًا.. الآثار تنظم احتفالية في متحف المركبات الملكية (صور)

(مصراوي):

نظمت وزارة السياحة والآثار، مساء أمس، احتفالية بمتحف المركبات الملكية ببولاق بمناسبة افتتاحه أول أمس ضمن الثلاث متاحف التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شملت أيضًا متحفي شرم الشيخ وكفرالشيخ.

وحضر الاحتفالية عدد من الوزراء والمسئولين من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الطيران المدني، ووزير الدولة للإعلام، ووزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظ القاهرة، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

بالإضافة إلى حضور حوالي 50 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية المختلفة في القاهرة وعائلاتهم من بينها دول إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وبلجيكا والمغرب والكاميرون وكوت ديفوار وغيرهم.

كما حضر أيضًا الدكتور علي عيسى رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، وبعض أعضاء المجلس، وبعض الفنانين المصريين.

وعرض خلال الاحتفالية عدد من الأفلام الترويجية منها فيلم قصير عن متحف المركبات الملكية، وفيلم آخر عن الثلاث متاحف التي افتتحت أول أمس، بالإضافة إلى عرض فيلم "سائح في مصر" الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings.

وألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كلمة خلال الاحتفالية أكد خلالها أن هذا المتحف يعتبر واحداً من أقدم المتاحف النوعية بالعالم ومن أهم متاحف المركبات في العالم، وذلك بعد الانتهاء بالكامل من مشروع ترميمه وتطويره.