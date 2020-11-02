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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

08:32 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين.

وأكد الأزهر في بيان له، الاثنين، أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معاني الإنسانية، وأن هذه الجماعات تسعى في الأرض فسادا وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة، ترفضها كل نفس سوية، وتبرأ منها الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الأزهر الشريف جامعة كابول هجوم إرهابي

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