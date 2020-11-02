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"المنشآت السياحية": الموجة الثانية لكورونا تهدد القطاع.. وتحذير من الغرفة

07:55 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
"المنشآت السياحية": الموجة الثانية لكورونا تهدد القطاع.. وتحذير من الغرفة

عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

طالبت غرفة المنشٱت والمطاعم السياحية، جميع أعضاء الجمعية العمومية، بضرورة الاستمرار والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فيها بكل صرامة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحي.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للموجة من فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الاجرائية والاحترازية.

وقال عادل المصري رئيس الغرفه، إنه تم توجيه منشور إداري لجميع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة تم التأكيد فيه على ضرورة تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمنشآت والمطاعم السياحية من ضرورة تطبيق هذه الإجراءات والتزام كافة العاملين والمترددين بإتباع الممارسات الصحية عند السعال والعطس والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والتطهير المستمر للأسطح المشتركة، وذلك لمنع تفادي انتقال وانتشار العدوي.

جاء ذلك ضوء التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي السياحة و الآثار، والصحة، والغرف السياحية ومن أجل الحفاظ على التدفق السياحي وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية.

عادل المصري غرفة المنش?ت والمطاعم السياحية الموجة الثانية لكورونا فيروس كورونا

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