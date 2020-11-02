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وزير الأوقاف يعتمد 13 خطيبًا من المحالين للمعاش للعمل بنظام المكافأة

07:40 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
وزير الأوقاف يعتمد 13 خطيبًا من المحالين للمعاش للعمل بنظام المكافأة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم ( 13) خطيبا، وهم :

1.مصطفى عنتر محمود جاد الراعي
الدقهلية

2.السيد محمد محمود أحمد
سوهاج

3.نبيل عبدالحميد عبدالحليم يوسف
المنيا

4.محمد محمد عبدالصمد درويش
القاهرة

5.إبراهيم نور الدين محمود خميس
القاهرة

6.السيد سنوسي علي غنيمي
القليوبية

7.أحمد عبدالجابر أحمد منصور
سوهاج

8.عبدالمحسن عيسى أبو بكر
سوهاج

9.محمد محمد حسن خضر
سوهاج

10.يوسف فرغلي محمد عثمان
سوهاج

11.قدري أحمد إبراهيم حسانين
سوهاج

12. عبدالرازق عبدالمقصود بدير
كفرالشيخ

13.محمود محمد أحمد علي الناصح

وبدأت وزارة الأوقاف، منذ فترة، تكليف الخطباء المحالين إلى المعاش، للعمل كخطباء مكافأة لسد العجز بالمساجد على مستوى الجمهورية.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف المعاشات

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