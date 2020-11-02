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متحدث "الوزراء": تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات

06:25 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
متحدث "الوزراء": تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات

ارتداء الكمامات

(مصراوي):


قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا لم ينته في العالم أو في مصر، مضيفًا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية أمر ضروري على كل المواطنين.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" أنه يجب ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وإلا سيتم فرض غرامة وقدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين، مضيفًا أن هناك توجيهات للجهات المعنية بتطبيق الغرامة على جميع المخالفين.

كما كشف متحدث مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد زيادة حالات فيروس كورونا في الدول الأوروبية وبداية الموجة الثانية هناك، بالإضافة إلى أننا بدأنا نرى هذه الموجة في المحيط الإقليمي لمصر.

الكمامة الأماكن العامة غرامة عدم ارتداء الكمامة مجلس الوزراء نادر سعد

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