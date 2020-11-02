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"سكن لكل المصريين".. السيسي يوجّه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة

06:12 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
"سكن لكل المصريين".. السيسي يوجّه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصرواي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع مخطط التطوير العمراني للمحافظات وحصر الأراضي الفضاء على مستوى الجمهورية.

ووجّه الرئيس السيسي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات، على تلك الأراضي لصالح البرنامج القومي "سكن لكل المصريين".

عبدالفتاح السيسي السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية

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